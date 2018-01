VIDEO. Foot US: «Qu'est ce qu'il vient juste d'arriver?» La fin de match ahurissante entre Minnesota et la Nouvelle-Orléans

Steffon Diggs marque le touchdown de la victoire — JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Dans le genre moments inoubliables de sports, la nuit dernière nous a bien servi. Il y a d'abord eu le low-kick de Tony Chapron pendant Nantes-PSG, puis dans la nuit la réception miraculeuse de Steffon Diggs pour Minnesota en NFL. Vous ne comprenez rien au foot us? Pas grave, on a va vous expliqué ce qu'il s'est passé, parce que ça vaut vraiment le coup.

Le contexte: nous sommes en demi-finale de conférence (c'est à dire en quarts de finale du championnat) entre les Minnesota Vikings et les New Orleans Saints. A la maison (dans le stade où se déroulera le Superbowl dans 3 semaines), les Vikings sont menés d'un point à 9 secondes de la fin et doivent remonter tout le terrain pour l'emporter. Bonus: ils n'ont plus de temps mort et ne peuvent en conséquence pas taper un coup de pied à trois points pour l'emporter, ils sont obligés de marquer un touchdown. Bref, c'est la dernière chance, la dernière action, le...

Miracle ! Oui, cette réception est un miracle, Steffon Diggs ne sait même pas comment il va inscrire le touchdown de la victoire. Il aurait suffit que le défenseur plaque son homme après la réception et le match était terminé, mais le cornerback passe complètement au travers. « Qu'est ce qu'il vient juste d'arriver? » tweete immédiatement le compte officiel des Vikings, éberlué par sa qualification miraculeuse pour la finale de conférence.

WHAT ON THE WORLD JUST HAPPENED??!?!? — Minnesota Vikings (@Vikings) January 15, 2018

Vu d'un autre angle, c'est encore plus fou. Et l'ambiance! L'ambiance !

Si vous n'aimez pas ce sport, c'est que vous n'avez rien compris.