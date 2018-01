VIDEO. Un arbitre et des joueurs d'Amiens agressés lors d'un match de Gambardella

FOOTBALL De graves incidents ont émaillé la fin du 64e de finale entre Saint-Denis et Amiens...

Le club de Saint-Denis pourrait être lourdement sanctionné en Coupe Gambardella. — LIONEL BONAVENTURE / AFP

Pendant que Tony Chapron se mettait à dos toute la profession en réagissant de manière totalement incompréhensible à une poussette involontaire de Diego Carlos lors de Nantes-PSG, d’autres arbitres passaient un moment autrement pus délicat plus tôt dans la journée en région parisienne.

A la fin de la rencontre de Gambardella (Coupe de France des moins de 19 ans) entre Saint-Denis et Amiens, vainqueur aux tirs au but, « l’arbitre central a reçu trois coups de poing, un des assistants a eu la lèvre fendue, le dernier n’a du son salut qu’à des joueurs de Saint Denis, qui se sont interposés et nous les en remercions », explique l’Union nationale des arbitres de football de la section Ile-de-France.

Quand tu gagne un match contre Saint Denis 😭😭🤦🏾‍♂️ #Gambardella pic.twitter.com/hBDhrPr14b — Id✌🏾 (@IdkheyRcm) January 14, 2018

Sur une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on distingue plusieurs dizaines de supporters en train de courir après un des joueurs d’Amiens qui n’avaient pas eu le temps de rentrer au vestiaire après le coup de siffler final.

Un dirigeant d’Amiens joint par RMC évoquait de son côté des joueurs très choqués (« Je suis dirigeant depuis 40 ans et je n’avais jamais vu une scène pareille »), tout en reconnaissant que le staff et les joueurs adverses avaient fait de leur mieux pour les protéger des supporters enragés. Le club francilien ne devrait toutefois pas échapper à de lourdes sanctions après le rapport final de l’arbitre qui promet d’être salé, même si pour le moment, le club picard n’a pas porté plainte.