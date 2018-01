XV de France: Bastareaud privé de tournoi des VI nations à cause d'une insulte homophobe?

Le centre international de Toulon Mathieu Bastareaud est cité à comparaître auprès de la commission de discipline de la Coupe d'Europe pour avoir traité un joueur de Trévise de «pédé» lors du match de la 5e journée remporté 36-0 par le RCT dimanche. «Bastareaud est soupçonné d'avoir insulté un joueur de Benetton Rugby à la 80e minute du match», a annoncé l'European Professional Rugby Club dans un communiqué diffusé dimanche dans la soirée.

Bastareaud, qui pourrait être entendu dès mercredi selon l'EPCR, contacté par l'AFP, risque une sanction moyenne de 12 semaines de suspension, selon le baromètre de World Rugby. S'il venait à être sanctionné, Bastareaud pourrait manquer une partie ou la totalité du Tournoi des six nations, qui débute pour le XV de France le 3 février face à l'Irlande.

Disgusting from Mathieu Bastareaud @BastaOfficiel at the end of the @RCTofficiel v @BenettonRugby game calling Sebastian Negri a “f***ing faggot.” No place in the game for homophobia, @ChampionsCup should throw the book at him