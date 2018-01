Pays de merde gate: «Vous savez ce que c'est que d'avoir des rêves?» La réponse géniale de Rudy Gobert à Trump

Au service de sa majesté. Fox News, la chaîne d'info très conservatrice et proche de Donald Trump a assuré toute la semaine le service après-vente du «shithole countries gate», que l'on traduira chez nous par «pays de merde gate». «Si ce ne sont pas des pays de merde, alors pourquoi leurs citoyens n'y restent pas ? Soyons honnêtes, disons les choses comme elles le sont », s'est par exemple insurgée la présentatrice Tomi Lahren.

Une analyse d'une telle puissance intellectuelle ne pouvant rester sans réponse, c'est le basketteur français Rudy Gobert, venu aux Etats-Unis pour jouer en NBA avec le Utah Jazz qui s'y est collé. Avec un joli message:

« Savez-vous ce que c'est que d'avoir des rêves? D'avoir à bosser pour obtenir quelque chose? Est-ce que le fait que j'ai quitté la France pour réaliser mes rêves fait de la France un pays de merde ? Ou est-ce que ça s'applique juste aux pays africains ? Etre payé pour diviser les gens doit être un sacré métier de merde. »

Do you know what it means to have Dreams? To actually have to work for something? Does the fact that i left France to come chase my dream here makes France a shithole? Or that just applies to African countries? Getting paid to divide people really looks like a shitty job. https://t.co/va2KbfRuSG