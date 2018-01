Ligue 1: Mbappé «peut finir Ballon d'Or», le Real Madrid «favori», Ranieri parle du PSG

Claudio Ranieri lors du match Guingamp-Nantes à la Beaujoire, le 21 septembre 2017. — LOIC VENANCE / AFP

Ecouter Claudio Ranieri est toujours un bonheur. Samedi, à la veille de PSG-Nantes, le technicien italien s’est confié au Parisien. Il y évoque notamment la «blague» du bus avant le match aller que « certains ont pris au sérieux », Lucas qui « aurait pu jouer dans un championnat qu’il connaît et se montrer à six mois de la Coupe du monde » mais qui n’a pas voulu venir, les « présidents riches qui s’amusent » sur le marché des transferts ou son titre avec Leicester, qu’il compare avec le travail du vigneron (si si). Mais l’on retiendra deux autres passages, qui concernent son adversaire du week-end.

>> Sur Kylian Mbappé : « A 18 ans, il est fantastique. S’il continue à bien mûrir, il peut finir Ballon d'or. Je suis très sérieux. Au même âge, le seul équivalent c’était le grand Titi Henry ».

>> Sur le 8e de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid : « Paris gagne parfois trop facilement [en L1]. Alors, quand il affronte des équipes habituées à plus de lutte, cela peut avoir des répercussions. Mais ce frein sera ôté en cas de qualification contre le Real Madrid. Car le Real reste pour moi l’équipe la plus forte du monde. D’ailleurs, je le donne favori à 55 %. Il possède ce que n’a pas encore Paris : l’expérience et l’habitude du très très haut niveau ».