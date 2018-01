Strasbourg-Guingamp: Vainqueurs en Alsace (0-2), les Bretons poursuivent leur belle série en Ligue 1

Les Guingampais ont marqué par deux fois sans encaisser un seul but au stade de la Meinau à Strasbourg ce vendredi (2-0). — F. Florin / AFP.

Vainqueur à Strasbourg (0-2), Guingamp enchaîne ce vendredi une septième rencontre sans défaite.

Grâce à leur bel enchaînement, voilà même les Bretons à la sixième place (provisoire) du classement de Ligue 1.

Toutes compétitions confondues, ils n’ont plus perdu depuis le 26 novembre à Marseille (1-0). Depuis, en Ligue 1, les Guingampais ont fait deux matches nuls (à Caen et contre Montpellier) et ils ont surtout remporté quatre rencontres, à Troyes (0-1), contre Dijon (4-0), face à Saint-Etienne (2-1) et donc à Strasbourg ce vendredi (2-0) pour leur toute dernière victoire en date.

Leur série se poursuit donc. Avec la qualification contre Niort en Coupe de France ce week-end, elle se porte même à sept matches consécutifs sans défaite ! Grâce à deux beaux buts de Yannis Salibur à la conclusion d’un bel enchaînement de passes et de Nicolas Benezet esseulé mais bien lancé par Jimmy Briand, l’EAG a aisément enchaîné contre un Strasbourg (un peu) à côté.

6 - En Avant continue sa belle série d'invincibilité : 6 matchs sans défaite (4 victoires, 2 matchs nuls). C'est la meilleure série en cours en @Ligue1Conforama . pic.twitter.com/JaXBgUFh1W — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) January 12, 2018

« On a de bons résultats, on réussit à produire du jeu »

A l’exception de quelques rares coups de pied arrêtés alsaciens malgré une tentative de mettre plus de rythme après la pause, les Bretons n’ont même jamais été vraiment inquiétés à la Meinau, dans un 4-2-3-1 qui leur convient de mieux en mieux. « C’est une très grosse performance, retient Antoine Kombouaré. On sait que ce n’est facile de venir gagner ici. »

« On savait que Strasbourg entamait très fort ses mi-temps. On s’est préparé en conséquence pour être solides défensivement, puis les faire douter et marquer. »

C'est la 7ème fois que Guingamp mène par deux buts d'écart à la mi temps d'un déplacement en Ligue 1. Bilan : 5 victoires 1 nul.

Merci La Bible Christophe Gautier !#StatEAG #RCSAEAG pic.twitter.com/CCn9yCnVK5 — Pierre Henry-Dufeil (@PierreHD) January 12, 2018

Nicolas Benezet retient d’abord la « bonne efficacité défensive » des siens au cœur de cette série. Et le Costarmoricain d’embrayer : « J’espère que ça va durer, on a de bons résultats, on réussit à produire du jeu, mais il va falloir qu’on réussisse à enfoncer les matches un peu plus tôt, parce que je pense qu’on aurait pu marquer un troisième but ce soir. »

« On réussit à obtenir beaucoup de situations de buts »

Ce visage offensif des hommes d’Antoine Kombouaré - auteurs de dix buts depuis sept matches - n’est pas pour déplaire à l"entraîneur : « Depuis Troyes (le 2 décembre), on a gagné fort à domicile, et même quand on n’a pas marqué beaucoup, on a réussi à obtenir beaucoup de situations de buts. En ce moment ça paye. Et il faut que ça continue. »

Dès mercredi, une belle épreuve attend justement l’EAG face à Lyon au stade du Roudourou. « On veut marquer notre territoire », conclut ainsi le technicien. En attendant les autres rencontres de cette 20e journée de Ligue 1, voilà les Guingampais à la sixième place provisoire du classement. Leur remontée continue.