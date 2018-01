Barcelone: En fait, Lionel Messi toucherait 100 millions d'euros par an

Lionel Messi, le 11 janvier 2018. — Shutterstock/SIPA

Mediapart révèle de nouvelles informations ce vendredi dans le cadre des Football Leaks. Elles concernent Lionel Messi, et elles vont sûrement faire grand bruit. Selon les documents que s’est procurés le site français, le Barça a payé cher, très cher, la prolongation de sa star en novembre dernier. Les deux parties se seraient mis d’accord sur la somme de 400 millions d’euros bruts sur quatre ans. Après un rapide calcul, on en vient à se dire que cela fait 100 millions d’euros par an… ou encore « 286.140 euros par jour, ou 11 922 euros pour chaque heure qui s’écoule », écrit Mediapart. Record absolu dans le monde du football, évidemment.

Dans le détail, Messi toucherait un revenu fixe de 71 millions d’euros bruts, auxquels s’ajoutent une gigantesque prime à la signature (63,5 millions), un « bonus de loyauté » s’il ne quitte pas Barcelone avant la fin de son contrat (70 millions) et des primes diverses et variées liées aux résultats, comme celle de 12 millions d’euros en cas de victoire en Ligue des champions. On pense fort à Florentino Perez, qui va voir débouler Cristiano Ronaldo dans son bureau demain à la première heure.