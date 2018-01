Mercato: Pour le vrai Ronaldo, Neymar «a fait un pas en arrière» en signant au PSG

Neymar lors de PSG-Caen, le 20 décembre 2017 au Parc des Princes. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

L'ex-attaquant brésilien Ronaldo a critiqué le choix de carrière de son compatriote Neymar, considérant son transfert de Barcelone au Paris SG comme un «pas en arrière», vendredi dans un entretien sur la chaîne youtube de Zico. «Il est au PSG maintenant, mais sportivement parlant, cette décision qu'il a prise, c'est un pas en arrière», a affirmé le Ballon d'Or 2002.

«Il était à Barcelone et il part au PSG. Moi je jouais au Barça, mais je suis parti à l'Inter de Milan, quand le championnat italien était bien plus compétitif», a souligné Ronaldo, qui n'a évolué qu'une saison en Catalogne (1996-1997), avant de s'engager pour le club lombard. Neymar a défrayé la chronique l'été dernier en rejoignant le PSG pour 222 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire. Un choix de carrière justifié par certains comme une volonté de sortir de l'ombre de Lionel Messi pour briguer le Ballon d'Or qui fuit le Brésil depuis 2007, quand Kaka l'avait remporté.