VIDEO. Dakar: La voiture du team X-Raid finit dans l’océan Pacifique

Le tracé du Dakar 2018 prévoyait de longer la côte Pacifique — Ricardo Mazalan/AP/SIPA

Quand on pense au Dakar, on s’imagine le désert aride et les dunes à perte de vue mais sûrement pas à une grande étendue d’eau. Durant la cinquième étape du Dakar, au Pérou, la Mini du Team X-Raid, conduite par le Saoudien Yazeed Al-Rajhi, a fini sa course dans l’océan Pacifique.

Son co-pilote Timo Gottschalk a alors dû retenir la voiture par son treuil afin d’éviter que le ressac n’emporte l’automobile. « Il y avait deux chemins dans le sable. Malheureusement, on a décidé de prendre le mauvais », a expliqué le pilote saoudien.

Rien ne vaut une bonne baignade pour refroidir les voitures...ou pas :) #Dakar2018 pic.twitter.com/yQFZfkWEhK — francetvsport (@francetvsport) January 10, 2018

Malgré cet incident, cela n’a pas empêché l’équipage de finir l’étape et d’arriver au bivouac avec deux heures de retard. Cet après-midi, la Mini numéro 314 était 29e au départ de la sixième étape.