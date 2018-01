VIDEO. «Il faut arrêter la caméra, ça ne sert à rien», Max-Alain Gradel tape une gueulante contre la vidéo

FOOTBALL Les premières polémiques sur la VAR ont commencé, et ce n'est que le début...

Max-Alain Gradel, l'attaquant toulousain, après son but à Strasbourg en Ligue 1, le 16 décembre 2017. — F. Florin / AFP

C’est probablement le début d’une longue série de papiers « ouin ouin, la vidéo c’est pas bien ». Alors que la VAR («Video Assistant Referee») a été testée à l’occasion des quarts de finale de Coupe de la Ligue (donc lors de quatre matchs seulement), les polémiques ont déjà commencé.

Et le premier à avoir poussé sa gueulante se nomme Max-Alain Gradel, l’attaquant du Toulouse FC. Mercredi soir, à l’issue du match entre le Stade Rennais et le TFC (victoire des Bretons 4-2), le joueur n’a pas du tout apprécié que l’arbitre ne lui accorde pas de pénalty à la suite d'un accrochage dans la surface rennaise avec Gélin, et ce alors même que l’homme en jaune avait demandé l’assistance de la vidéo.

"Je pense qu'il faut arrêter la caméra... Ça ne sert à rien" 👀@maxigr04del lors de #SRFCTFC pic.twitter.com/mNpEI1TuGg — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 10, 2018

Les polémiques sur l’arbitrage ne sont pas près de s’arrêter

« C’est incroyable. Je saigne encore, j’ai pris un coup. Les arbitres avec les caméras, les ralentis, n’arrivent pas à prendre la bonne décision. On l’a vu hier avec le match Nice-Monaco (1-2). Ils ne savent même pas quoi faire alors qu’ils ont les ralentis. Je crois qu’il faut arrêter la caméra, ça ne sert à rien », a-t-il lâché au micro de Canal +.

Et d'en rajouter une couche un peu plus tard : « L’arbitre central ne servait plus à rien. J’ai regardé les images dix fois, il y avait pénalty. Si c’est pour prendre des décisions qui ne sont pas bonnes, ça ne sert à rien. » Que les anti-vidéo se rassurent, donc, les polémiques sur l’arbitrage ne sont pas près de s’arrêter avec l’arriver de la VAR dans le foot français.