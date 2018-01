Stade Rennais: Adrien Hunou, homme providentiel et «gendre idéal»

FOOTBALL Le Rennais a inscrit un doublé et qualifié son équipe en demi-finale de Coupe de la ligue…

Le Rennais Adrien Hunou avec le public du Roazhon Park, ici après la victoire face à Toulouse en quart de finale de Coupe de la ligue. — Jean-Sébastien Evrard

Il a marqué sur son premier ballon, avant de récidiver quelques minutes plus tard. Mercredi soir, Adrien Hunou a été l’homme providentiel du Stade Rennais. Le jeune attaquant a inscrit un doublé en quelques minutes et qualifié son équipe pour la demi-finale de la Coupe de la ligue, après sa victoire 4-2 face à Toulouse.

Hunou devient le meilleur buteur de la @CoupedelaLigue 2018 avec 3 buts. Eh ouais ! #srfc — YohannB (@YoB79) January 10, 2018

Laissé sur le banc, le jeune joueur formé au club a été opportuniste. « Ce ne sont peut-être pas de très beaux buts, mais ils comptent autant », souriait le Rennais à l’issue du match. « Ce soir, ça m’a souri rapidement ». Il a même eu le droit d’animer son premier clapping face au Roazhon Celtic Kop.

Laissé sur le banc pour faire place à Yoann Gourcuff, de retour de blessure, le joueur prêté à Clermont a rappelé à son entraîneur qu’il était l’homme providentiel de cette coupe. A Dijon, il avait marqué dans les dernières minutes. « Adrien, c’est le gendre idéal. C’est un garçon qui a d’énormes qualités. En plus d’être intelligent, il est attentif », saluait Sabri Lamouchi à l’issue du match.

Finalement, le grand gagnant du grand concours #DesAvionsPourPascal est Adrien Hunou qui a fait 2 fois l'avion et a touché Coach Dupraz en plein coeur 2 fois en toute fin de match et qualifié le Stade Rennais FC pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue.#SRFCTFC pic.twitter.com/zW2TcPhIn9 — Shabani ROUGEmémoire (@mattcharp) January 10, 2018

Très utilisé depuis l'arrivée du technicien​ en remplacement de Christian Gourcuff il y a deux mois, Adrien Hunou doit cependant « être un peu plus tueur devant le but. Un footballeur doit avoir de la gnaque, de la grinta, se faire mal. Il le sait », poursuit l’entraîneur Rouge et Noir. « J’ai pas mal pêché dans la finition cette année. Je dois travailler. Mais ce soir, je vais savourer », conclut le gendre idéal.