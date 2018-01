Tour de France: Thomas Voeckler sera sur la moto France Télévisions dès cet été

Thomas Voeckler va rejoindre l'équipe de consultants de France Télévisions pour la saison 2018. — ProSports/Shutterstock/SIPA

L'ex-champion cycliste Thomas Voeckler va rejoindre l'équipe de consultants de France Télévisions pour la saison 2018, quelques mois après son dernier Tour de France, a annoncé mardi le groupe. «Premier rendez-vous: Paris-Nice en mars», a précisé Laurent-Éric Le Lay, directeur des sports de France Télévisions, sur Twitter.

L'ex-maillot jaune du Tour de France et quadruple vainqueur d'étape remplace Cédric Vasseur, qui a laissé la moto du Tour de France pour revenir à la compétition comme manager de l'équipe Cofidis, et rejoint ainsi à l'antenne les anciens champions Laurent Jalabert et Marion Rousse.

Il officiera aussi cette année en tant qu'ambassadeur d'ASO (Amaury Sport Organisation) sur plusieurs épreuves, notamment Paris-Nice et le Critérium du Dauphiné, a-t-il annoncé lundi. «Ce sont des courses que j'aime et je tiens aussi à apporter ma pierre à l'édifice, à défendre le vélo», a expliqué l'ancien champion de France, qui a évoqué un calendrier d'une trentaine de journées.