Mercato: Le Brésilien Coutinho rejoint Barcelone pour 160 millions d'euros, troisième transfert de tous les temps

Philippe Coutinho a inscrit un triplé lors de Liverpool-Spartak Moscou, le 6 décembre 2017. — Greenwood/BPI/Shutterst/SIPA

A moins d’un nouveau cataclysme dans les semaines à venir, c’est déjà LE transfert de ce mercato d’hiver, et même un peu plus que ça. Philippe Coutinho va quitter Liverpool pour Barcelone en échange d’une somme considérable, 120 millions d’euros en plus de 40 millions de divers bonus, selon la presse anglaise. Une information confirmée ce samedi soir par le club blaugrana.

BREAKING: Liverpool have agreed a €160 million (£142m) deal to sell Philippe Coutinho to Barcelona in the biggest-ever transfer involving a British club. An announcement is expected to be made within hours, writes @JBurtTelegraph https://t.co/ExRzMPQeSn — Anfield HQ (@AnfieldHQ) January 6, 2018

Ce n’est pas vraiment une surprise, après que Nike a fait fuiter ce transfert il y a de ça plusieurs jours, mais c’est tout de même une énorme opération réalisée par le Barça, qui aura dépensé sur Dembélé et Coutinho la somme potentielle de 300 millions d’euros, soit 80 millions de plus que ce qu’aura rapporté le transfert si commenté de Neymar au PSG.

>> A lire aussi: Ligue 1: Derrière les transferts de Neymar et Mbappé, l’influence de Nike dans le mercato?

Troisième joueur le plus cher de tous les temps (enfin, depuis l’été dernier), Coutinho viendra combler le tout relatif vide créatif du Barça au milieu de terrain, où Iniesta commence à se faire vieux. Largement en tête de la Liga, le FC Barcelone de Valverde, qui vient en plus de récupérer Dembélé, n’a plus beaucoup de rivaux sur le papier. On croise les doigts pour que le PSG passe à travers des retrouvailles en cas de qualification contre le Real Madrid en huitièmes de finale.