Tennis: Mais que nous arrive-t-il? Encore un titre pour les Bleus avec Monfils à Doha

Gaël Monfils a remporté le tournoi de Doha à sa 4e tentative. — CHINE NOUVELLE/SIPA

On se moque assez du tennis français pour ne pas reconnaître son incroyable réussite des dernières semaines. Après avoir enfin conquis cette dixième Coupe Davis​ qu’on n’attendait plus, les Bleus ont enchaîné avec un 100 %. Deux tournois disputés en 2018, deux victoires.

🎾 #ATPExtra

🇶🇦 Premier set expéditif pour Monfils à Doha ! pic.twitter.com/3Z5IhFmuCC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 6, 2018

Celle de Gilles Simon en inde avait vraiment de la gueule. Battre Bautista-Agut, Cilic et Anderson quand on n’avait pas gagné deux matchs de suite en 2017, il fallait le faire ; Celle de Monfils est moins glorieuse (victoires contre Lorenzi, Struff, et Rublev en finale, Thiem forfait en demie), mais elle est exceptionnelle aussi pour un joueur qu’on ne voyait plus sur un terrain depuis l’US Open.

Quand Gaël Monfils a remporté son 1er tournoi ATP

⏩Rafael Nadal avait 1 titre du Grand Chelem, Roger Federer 4

⏩Novak Djokovic était 96e, Andy Murray 153e

⏩Il y avait 5 🇦🇷 dans les 12 premiers

⏩Andre Agassi était numéro 6 mondial

⏩Andrey Rublev avait 7 ans — julien reboullet (@djub22) January 6, 2018

La meilleure nouvelle dans tout ça ? Tsonga et Pouille, les deux principaux artisans de la victoire contre la Blegique à Lille, n’ont pas encore commencé leur saison.