Coupe du monde 2018: Marcelo Bielsa adversaire des Bleus en Russie?

Marcelo Bielsa a été écarté par les dirigeants du Losc, le 22 novembre 2017. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Marcelo Bielsa va-t-il retrouver la France plus tôt que prévu ? Rentré à Rosario en attendant la résolution de son litige avec le Losc, qui l’a licencié en novembre, Marcelo Bielsa prend du bon temps dans sa maison de campagne et observe d’un coin de l’œil les offres qui parviennent jusqu’à lui.

Marcelo Bielsa, ex-entraîneur du Losc, est pressenti pour prendre les commandes de l'Australie, premier adversaire des Bleus au Mondial https://t.co/KYSfg6NPWY pic.twitter.com/vslBHXyaUV — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 6, 2018

Selon une source citée par l’Equipe, le coach argentin, n’écarte pas l’idée de prendre une sélection rapidement, et ce pourrait être l’Australie, qualifiée pour la Coupe du monde et adversaire des Bleus en phase de poule. Plusieurs sources et médias sud-américains évoquent un intérêt prononcé de la fédération australienne pour le profil de Bielsa : « L’Australie ? Ce n’est pas impossible… Il y a effectivement un intérêt de la part de la Fédération, mais d’autres options existent », explique la source citée par l’Equipe. DD peut déjà trembloter.