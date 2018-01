Ligue 1: «La chute est peut-être amplifiée mais il y a contact», Genesio défend Mariano

L'attaquant lyonnais Mariano Diaz face au gardien toulousain Alban Lafont, le 20 décembre 2017 au Stadium de Toulouse. — R. Gabalda / AFP

«S'il faut convoquer à chaque fois des joueurs susceptibles de simuler, il y aura beaucoup de travail», a déclaré vendredi l'entraîneur de Lyon Bruno Genesio après la convocation de l'attaquant de l'OL Mariano par la commission de discipline, le 25 janvier. L'Espagnol est convoqué pour une simulation sur le penalty qu'il a obtenu au cours du match de la 19e journée Toulouse-Lyon (1-2), le 20 décembre.

«Il faudra que la commission recrute car sur chaque match on peut trouver des pseudo-simulations ou des simulations», «On voit bien sur l'action qu'il est touché par (Alban) Lafont. Peut-être que le geste est amplifié mais, en tout cas, il y a un contact. Et quand il y a un contact et que l'on arrive à pleine vitesse, il est très difficile d'éviter la chute», a expliqué Genesio en conférence de presse. «Mais est ce que cela mérite une sanction ? C'est à la commission de décider mais, pour moi, cela ne mérite pas de sanction», a estimé le technicien.