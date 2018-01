«Je lui souhaite d'avoir 25% de mon succès comme entraîneur», José Mourinho dégomme Paul Scholes

En Angleterre aussi, les consultants prennent cher. Même quand ils sont des anciens de la maison. Un peu trop virulent envers Paul Pogba, à qui il reproche de marcher sur le terrain, le légendaire Paul Scholes a pris un retour de flammes de José Mourinho. L'entraîneur de Manchester United a dégommé l'ex n°8 de MU:

« Scholes restera dans l'histoire comme un joueur phénoménal, mais pas comme un consultant. La seule chose qu'il sait faire, c'est critiquer. Si un jour il décide de devenir entraîneur, je lui souhaite d'avoir ne serait-ce que 25% du succès que j'ai eu. Ça lui ferait six titres. »

