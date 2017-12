VIDEO. Serena Williams joue son premier match après sa grossesse (et il y a du boulot)

L'Américaine Serena Williams, ex-N.1 mondiale retombée au 22e rang, s'est inclinée contre la Lettonne Jelena Ostapenko (7e) en trois sets pour son retour à la compétition après une absence de presque un an pour grossesse, samedi lors de l'exhibition d'Abou Dhabi.

Battue 6-2, 3-6, 10/5 dans un troisième set joué sous forme de jeu décisif en 10 points, Williams a rassuré sur sa capacité à jouer à haut niveau, même si sa forme reste loin d'être optimale à deux semaines de l'Open d'Australie (15-28 janvier), dernier tournoi qu'elle a joué en 2017 et où elle doit défendre son titre.

«Le premier match après un retour, c'est toujours terriblement dur, mais je suis contente d'être là», a souri la jeune maman de 36 ans. Pour son premier match depuis la naissance de sa petite fille en septembre, l'Américaine a avoué avoir été «un peu inquiète» pendant la rencontre. «Je regardais vers mon clan pour être sûre que tout allait bien», a-t-elle plaisanté.

