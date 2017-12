Mercato: L'Angleterre va-t-elle faire sauter la banque pour Lemar et Malcom?

Thomas Lemar sous le maillot des Bleus. — SIPA

Le mercato n’a pas encore officiellement commencé que la Premier League fait déjà n’importe quoi : 85 briques dépensées par Liverpool pour un défenseur mauvais comme la gale depuis six mois, un chiffre qui laisse penser que la L1 peut encore faire de bonnes affaires cet hiver.

Tottenham Hotspur have expressed an interest in signing Bordeaux and Brazil Under-23 attacker Malcom in the January transfer window from under the noses of Manchester United and Bayern Munich, according to Sky Sports. #Spurs #THFC pic.twitter.com/AjKlzbzbXf — Football Manics (@footballmanics) December 30, 2017

On pense en premier lieu à Monaco, qui va devoir être fort dans sa tête pour refuser les offres à trois chiffres qui pourraient débarquer pour Lemar. Selon l’Equipe, Arsenal et Liverpool, sur le point de perdre Sanchez et Coutinho, sont prêts à toutes les folies dès cet hiver, et le joueur, qui a refusé de prolonger son contrat au-delà de 2020, attend avec impatience son départ pour la Premier League. Mais un autre milieu offensif pourrait bien animer le marché français : il s’agit de Malcom, la seule raison valable de s’imposer un match de Bordeaux cette saison.

Arsenal & Liverpool have remained in regular contact with AS Monaco's Thomas Lemar since August, the player is ready to make a move to the Premier League, according to tomorrow's L'Équipe. — Get French Football (@GFFN) December 30, 2017

La presse brésilienne annonce que les Girondins auraient déjà décliné un offre de 35 millions d’euros de Tottenham, alors que Manchester United pourrait se lancer rapidement sur le dossier. Là aussi, il faudra être fort pour penser au maintien avant le chèque énorme qui s’annonce.