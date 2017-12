XV de France: Guy Novès conteste son licenciement pour faute grave

Guy Novès lors de France-Japon, le 25 novembre 2017 à la U Arena de Nanterre. — Thibault Camus/AP/SIPA

L'ex-sélectionneur du XV de France Guy Novès, remplacé mercredi par Jacques Brunel après des tests de novembre ratés, conteste la légalité de sa procédure de licenciement pour faute grave, annonce-t-il vendredi dans un communiqué transmis à l'AFP.

Nous voilà bien loin de l’esprit sportif... et Guy Novès mérite une autre sortie ! https://t.co/z3g7Kc6mE8 — Jean PHILIPPE (@jcphilippe) December 29, 2017

«Cette rupture brutale est intervenue sans procédure préalable, c'est-à-dire en violation des droits et garanties essentielles prévues par la loi», affirme Novès qui dit n'avoir «jamais été convoqué à un entretien préalable à cette décision et n'a donc jamais pu prendre connaissance des raisons qui pouvaient la justifier, ni présenter la moindre explication pour sa défense», selon le communiqué transmis par son avocat.

«Le courrier de rupture indique d'ailleurs que c'est sciemment que le président (de la Fédération française de rugby Bernard) Laporte», qui a pris cette décision après un mois de réflexion, «s'est dispensé de cette procédure légale obligatoire», estime celui qui dirigeait les Bleus depuis début 2016 après avoir fait du Stade Toulousain le club le plus titré de France et d'Europe. «Survenue sans observation de la moindre procédure légale», l'éviction notifiée mercredi par courrier recommandé «s'appuie bien sur la notion de faute grave», ajoutent Novès et son conseil.