Mercato: «Nous ne fixons pas les prix, c'est le marché», Klopp défend Liverpool comme il peut après l'achat de Van Dijk

« Nous ne fixons pas les prix, c’est le marché », a justifié l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp après l’annonce de la signature pour 84 millions d’euros du nouveau défenseur le plus cher de l'histoire Virgil Van Dijk. « Les supporters de Liverpool doivent oublier le prix » pour se concentrer sur la « qualité » du défenseur néerlandais, a recommandé le technicien allemand dans une interview accordée à Sky Sports.

« La qualité. C’est pour ça que nous l’avons recruté, c’est pour ça que nous étions intéressés », a ajouté Klopp, alors que l’international de 26 ans ne pourra rejoindre Liverpool qu’après l’ouverture du mercato, le 1er janvier. « Nous ne parlons que de ce que le joueur peut apporter : la qualité, la mentalité, le caractère. C’est pour ça que nous sommes très contents » de ce transfert, a dit l’Allemand, dont l'équipe affiche des faiblesses défensives depuis la saison passée.

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.



