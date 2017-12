Rétro 2017: Avez-vous l'esprit aussi mal tourné que nous? Venez tester le quiz sportif ultime

Karim ne vit pas la période la plus faste de sa carrière. — C.Said.SIPA

On vous l’accorde, les sites de presse pullulent de quiz plus ou moins intéressants, la période veut ça, et puis ça fait passer le temps au boulot. Mais les lecteurs attentifs de la rubrique sport de 20 Minutes savent qu’ici, on ne propose pas de questions Wikipedia sur les titres remportés par Teddy Riner ou le nombre de jeux perdus par Rafael Nadal à Roland-Garros.

Non, ici, on taquine les champions autant qu’on les adule, et la mauvaise foi n’est jamais trop loin dans nos papiers (5e ligne en moyenne selon une étude très sérieuse commandée par notre hiérarchie pour justifier l’absence d’augmentations). On ne pouvait donc pas finir cette année sans un quiz mauvais esprit, niveau soldat d’élite à Call of Duty. Venez tester votre perfidie (les meilleurs prendront peut-être nos places un jour).