C'est officiel, Jacques Brunel succède à Guy Novès à la tête du XV de France

RUGBY L’identité du nouveau sélectionneur était connue depuis un moment, il ne manquait plus que l’officialisation…

Jacques Brunel est le nouveau sélectionneur du XV de France. — MATTEO CIAMBELLI/SIPA

Ce n’était plus un secret pour personne et c’est désormais officiel : Jacques Brunel est le nouveau sélectionneur du XV de France. Il remplace un Guy Novès en perte de crédibilité après une tournée de novembre catastrophique et dont les relations avec Bernard Laporte, le boss du rugby français, étaient pour le moins exécrables.

Malgré un palmarès incroyable en club, avec le Stade Toulousain (10 boucliers de Brennus et 4 Coupes d’Europe), Novès restera dans l’histoire du rugby français comme le premier sélectionneur à avoir été limogé avant la fin de son contrat. Jacques Brunel aura pour mission de relever un XV de France bien tristoune, et ce à deux ans de la Coupe du monde 2019 au Japon.

Passé par Auch (1988-1995), Colomiers (1995-1999), Pau (199-2001), le XV de France, en tant qu’adjoint d’un certain Bernard Laporte (2001-2007), Perpignan (2007-2011) et la sélection italienne (2012-2016), Brunel quitte donc ses fonctions d’entraîneur de l’UBB et se lance dans l’expérience d’une vie en tant que patron de la sélection nationale de son pays.

Des adjoints pas encore connus

Le nouveau sélectionneur communiquera bientôt le noms de ses adjoints, c'est ce qu'a affirmé Bernard Laporte, qui a réuni mercredi matin les journalistes pour officialiser ce changement à la tête du XV de France. Selon les dires du patron de la Fédé, il pourrait s'agir d'un pool de cinq ou six entraîneurs du Top 14, qui viendraient travailler avec Brunel durant les rassemblements et les compétitions de l'équipe de France, mais qui retourneraient dans leurs clubs respectifs le reste du temps. Mardi, Midi-Olympique évoquait un trio composé de Fabien Galthié, Bruno Bonnaire et Sébastien Bruno, mais pour le moment rien n'est officiel.