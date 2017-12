Real-PSG: «J’ai adoré Ronaldo quand j’étais jeune, mais c’est terminé», Mbappé ne veut pas jouer les groupies

Kylian Mbappé lors d'Angers-PSG, le 4 novembre 2017. — FRANCK FIFE / AFP

Alors qu’il s’est fait assez discret avec les médias français ces dernières semaines, Kylian Mbappé a accordé une interview au média espagnol Marca. Avec un transfert longtemps pressenti vers le Real Madrid l’été dernier, le natif de Bondy intéresse toujours nos voisins et son entretien avec la presse a permis de mettre plusieurs choses au clair.

Après avoir expliqué que le huitième de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid pourrait permettre au PSG d’envoyer « un message au monde » et de « marquer l’histoire » du club, Mbappé est revenu sur son choix de rejoindre le club de la capitale française plutôt que la Casa Blanca.

Le PSG est le club de ma ville. C’est comme si un enfant madrilène avait l’opportunité de jouer dans son équipe et qu’il allait finalement ailleurs, dans un autre pays. Non, non, je voulais jouer au PSG et je suis très content de la manière dont les choses se passent en ce moment.

Tu seras un homme, mon fils

Enorme fan de Cristiano Ronaldo​ quand il était môme, Mbappé a forcément été interrogé sur sa future opposition avec la star portugaise en Ligue des champions, et ce fut le moment pour lui de « tuer le père », comme on dit en psychanalyse. Mbappé n’est plus le gamin qui regardait CR7 comme un dieu et il a tenu à le faire savoir aux Espagnols.

« Oui, Cristiano est une idole de mon enfance et ce fut super de le connaître quand je suis venu visiter Valdebebas. Mais je suis un compétiteur, et une personne compétitive, ce qu’elle veut c’est gagner, gagner et gagner. C’est pourquoi peu importe qui nous avons en face, ce que l’on veut c’est gagner. J’ai adoré Ronaldo quand j’étais jeune, mais c’est terminé. Maintenant je vais à Santiago Bernabéu pour jouer et gagner. » Le match Real-PSG est lancé.