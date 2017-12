VIDEO. Lewis Hamilton s'excuse après s'être dit «triste» que son neveu soit déguisé en princesse pour Noël

Le quadruple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton le 8 décembre 2017 à Paris. — CHRISTOPHE SIMON

Lewis Hamilton a présenté ses excuses ce mardi pour s’être moqué de son neveu déguisé pour Noël avec une robe de princesse. Le champion britannique de Formule 1 a regretté son « erreur de jugement ».

Le quadruple vainqueur du championnat du monde de Formule 1 avait partagé une vidéo avec ses 5,7 millions d’abonnés de son compte Instagram, montrant son neveu habillé d’une robe bleue et rose et agitant une baguette magique avec un cœur en peluche.

Tiens, si j'avais été aussi con que @LewisHamilton, j'aurais dit ça à mon neveu pic.twitter.com/XHVoei9B1J — Anthony Bateman 😏 (@Anthony_Bateman) December 26, 2017

« Pourquoi est-ce que tu as demandé une robe de princesse pour Noël ? »

« Je suis très triste, maintenant. Regardez mon neveu », expliquait le quadruple vainqueur du championnat du monde de Formule 1. Il demandait ensuite au jeune garçon : « Pourquoi portes-tu une robe de princesse ? C’est que tu as eu pour Noël ? ».

Lorsque son neveu lui répond par l’affirmative, Hamilton lui demande : « Pourquoi est-ce que tu as demandé une robe de princesse pour Noël ? ». Avant de s’exclamer : « Les garçons ne portent pas de robe de princesse ! ». Cette saillie a choqué de nombreux internautes.

« C’est scandaleux. @LewisHamilton devrait avoir honte de lui-même, moquer un enfant en public juste parce qu’il est différent. Ses commentaires sont écœurants », a commenté un journaliste d’un magazine gay britannique.

This is outrageous. @LewisHamilton should be ashamed of himself, picking on a child in public just for being different. His comments are sickening. https://t.co/Nat2zESqDl — Matt Cain (@MattCainWriter) December 26, 2017

« Le fait est, Lewis Hamilton, vous devez réellement croire que ce n’est pas grave si votre neveu porte une robe de princesse. Je ne suis pas convaincu que vous le pensiez vraiment. Éduquez-vous. » a encore partagé cet internaute.

The point is, Lewis Hamilton, you actually have to believe that it really doesn’t matter if your nephew wears a princess dress. Somehow I’m not convinced you do. Educate yourself. — Coop (@ClaraOlympia) December 27, 2017

« J’espère que je peux être pardonné pour cette erreur de jugement »

Mais devant les réactions d’internautes, Hamilton, 32 ans, a fait marche arrière. « Hier, je jouai avec mon neveu et j’ai réalisé que mes propos étaient inappropriés, donc je les ai effacés. Je n’avais pas l’intention de faire du mal ni de blesser quiconque. J’aime que mon neveu se sente libre de s’exprimer », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Yesterday I was playing around with my nephew and realised that my words were inappropriate so I removed the post. I meant no harm and did not mean to offend anyone at all. I love that my nephew feels free to express himself as we all should. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 26, 2017

« Mes plus sincères excuses pour mon comportement, car je réalise que ça n’est vraiment acceptable pour personne de marginaliser quelqu’un, peu importe d’où vous venez », a-t-il ajouté.

My deepest apologies for my behaviour as I realise it is really not acceptable for anyone, no matter where you are from, to marginalise or stereotype anyone. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 26, 2017

« J’ai toujours soutenu chaque personne vivant sa vie exactement comme elle l’entend, et j’espère que je peux être pardonné pour cette erreur de jugement », écrit encore le champion.