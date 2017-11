VIDEO. Tennis: Jana Novotna est décédée à l'âge de 49 ans

La WTA a annoncé lundi le décès de l’ancienne championne Jana Novotna, 49 ans, des suites d’un cancer. La Tchèque, qui avait été numéro 2 mondiale et numéro 1 en double, avait notamment remporté Wimbledon, en 1998, face à Nathalie Tauziat.

Novotna a gagné 24 tournois en simple en 14 ans de carrière, et était une redoutable joueuse de double. Elle a ainsi levé 16 trophées du Grand Chelem (14 en double dames, quatre en mixte) et faisait partie de l’équipe tchèque vainqueur de la Fed Cup en 1988. Elle avait aussi entraîné un temps Marion Bartoli.

It is with deep sadness that the WTA announces the passing on Sunday, November 19, of Jana Novotna, aged 49. https://t.co/lNeCs3xLcQ pic.twitter.com/nE9uV3sgs5