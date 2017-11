On se doutait bien qu’un succès avec une ampleur historique (0-5) dans le Chaudron allait titiller les supporters lyonnais au moment de retrouver le Parc OL, ce dimanche face à Montpellier. Cela n’a pas manqué à coups de chants évidemment très aimables en direction de leurs voisins stéphanois, mais aussi avec deux banderoles déployées dans les virages avant la rencontre.

Toutes les animations avant #OLMHSC avec forcément deux références au derby, dont un clin d'œil à la banderole des Green Angels, et la présence dans le Virage Nord de @NabilFekir, suspendu aujourd'hui. pic.twitter.com/m8nPCOamCz — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) November 19, 2017

Présent au cœur du virage nord à ce moment-là, le héros du derby Nabil Fekir (suspendu ce dimanche) s’est vu offrir un sacré hommage un peu plus tard. A la 18e minute de jeu exactement, en référence au numéro du capitaine lyonnais, les supporters des deux virages ont massivement brandi des maillots blancs de l’OL. Et ce afin de reproduire la célébration déjà culte de l’international français à Saint-Etienne deux semaines plus tôt. Inventif et plutôt marrant, non ?

[VIDEO] Quand les supporters lyonnais rendent hommage à Fékir... à leur façon ! https://t.co/RsLiflTTQF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 19, 2017

Fekir rigole, il écopera donc de 18 matchs de suspension. #OLMHSC pic.twitter.com/ztqDR9LMAF — CLZZ (@clooz2012) November 19, 2017

