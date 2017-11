«Tout s'est bien fini entre nous»... Jardim évoque sa relation avec Mbappé et lui promet (presque) le Ballon d'Or

Kylian Mbappé et Leonardo Jardim la saison passée. — VALERY HACHE / AFP

On l’oublie un peu vite mais si Kylian Mbappé en est là où il est aujourd’hui, c’est (aussi) grâce à Leonardo Jardim. Le polisseur de talents de l’AS Monaco a certes beaucoup été aidé par l’incommensurable talent de l’attaquant français, mais il fallait aussi savoir le canaliser. Un peu comme cet été, quand le gamin avait la tête ailleurs et s’impatientait à l’idée de quitter le rocher pour le PSG. Jardim l’avait alors mis sur le banc et lancé des piques. Interrogé sur la fin de sa collaboration avec Mbappé par le JDD de cette semaine, le Portugais a affirmé que cela n’a en rien affecté la relation entre les deux hommes.

« Tout s’est bien fini entre nous. Monaco a construit sa personnalité, fait de lui son plus jeune joueur pro. Je suis certain qu’il va atteindre le top niveau mondial et peut-être gagner le Ballon d’Or. Je l’aime beaucoup. Il y a deux semaines, quand il est venu ici pour recevoir le trophée du Golden Boy, il m’a appelé sur scène : "Coach, venez faire une photo", puis il m’a remercié »

Avec Mbappé, Jardim dit avoir « agi comme un père »

Et si Jardim a concédé avoir fait preuve de fermeté avec Mbappé, il se défend d’avoir été plus dur avec lui qu’avec un autre, preuve à l’appui. « J’ai dit que j’attendais de Kylian plus de travail défensif et que ses dernières performances n’étaient pas suffisantes. J’avais dit la même chose de Benjamin Mendy et personne n’avait relevé. Le but était de provoquer un déclic, mais les médias ont exagéré », s’est défendu le technicien asémiste.

Et de conclure sur une belle phrase : « Avec Kylian, j’ai agi comme un père. Dans l’intimité du groupe, je lui ai aussi indiqué la direction à suivre. Mon rôle, c’est de dire la vérité au joueur, pas de lui répéter qu’il est le meilleur. Beaucoup d’autres s’en chargent… »