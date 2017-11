Après ses solides nuls contre le PSG et Monaco, le MHSC a tenu bon ce dimanche à Lyon (0-0).

Une nouvelle performance de choix prouvant l’extrême solidité de la meilleure défense du championnat, qui n’a concédé que 8 buts en 13 journées.

Ils ont décidément le chic pour agacer les gros bras de la Ligue 1. Après avoir tenu le coup en septembre contre le PSG (0-0), puis à Monaco (1-1), les Montpelliérains ont remis ça ce dimanche à Lyon (0-0).

Un sacré casse-tête pour tout le monde

La recette est aussi limpide qu’efficace, avec comme maître mot une organisation ultra-rigoureuse et spéciale « matchs de gala » en 5-3-2. Articulée autour de son épatant capitaine quadragénaire Vitorino Hilton, notamment auteur d’un sauvetage devant sa ligne sur une tentative d’Houssem Aouar (80e), la meilleure défense du championnat (seulement 8 buts concédés en 13 journées) est un sacré casse-tête pour tout le monde.

Y compris pour un troisième de Ligue 1 tournant à trois réalisations par match en moyenne lors de ses six succès de rang toutes compétitions confondues. Laminé deux fois à Lyon la saison passée (5-1 en L1 et 5-0 en Coupe de France), le MHSC est symboliquement devenu ce dimanche la première équipe n’encaissant pas le moindre but en championnat au Parc OL depuis son inauguration en janvier 2016 (36 matchs au total).

« On n’a pas marqué, mais on s’est donné pour l’équipe »

« On a fait un match très consistant, apprécie Michel Der Zakarian. Il nous a manqué de la justesse dans les centres et les frappes pour l’emporter mais on a eu une grosse maîtrise en deuxième mi-temps. » Car si ses joueurs se sont sans surprise contentés de 40 % de possession de balle et de deux tirs cadrés, ils n’ont jamais subi de véritable siège d’une équipe en mal d’inspiration sans son capitaine Nabil Fekir suspendu. Benjamin Lecomte a surtout dû rester vigilant devant un Maxwel Cornet peu inspiré (33e).

« Il n’y a pas de recette face aux gros, confie le gardien héraultais. On travaille ensemble. De nos attaquants jusqu’à moi, on se met le cul par terre pour ne pas prendre de but. » Un objectif commun symbolisé par le travail des deux attaquants du jour. « On avait des instructions avec Casimir Ninga, indique ainsi Giovanni Sio. Le coach nous avait expliqué qu’il fallait surtout bien bloquer leurs côtés pour les obliger à jouer dans l’axe. C’était un boulot assez ingrat. On n’a pas marqué mais on s’est donné pour l’équipe. »

« A la Mosson, nos adversaires adoptent un peu le même schéma »

Un goût pour la défense qui plaît particulièrement à Michel Der Zakarian : « Si on n'a pris que huit buts, c’est que tout le monde est impliqué dans ce domaine. Et c’est surtout qu’on défend bien car techniquement, dans les duels défensifs, il faut savoir amener l’adversaire où l’on veut et bien intervenir ». Reste que ce visage positif contre les gros est bien différent face aux formations plus modestes, à l’image des revers contre Toulouse, Dijon et Rennes.

« Nous sommes la même équipe, mais nos adversaires viennent à la Mosson en adoptant un peu le même schéma que nous ce soir, estime l'entraîneur montpelliérain. A nous d’être plus justes dans notre jeu de passes pour marquer des buts. » Une étape indispensable pour la troisième pire attaque de Ligue 1 afin de battre Lille samedi et viser plus haut.

