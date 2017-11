France-Afrique du Sud: Picamoles en a «marre de perdre» (nous aussi, Louis, nous aussi...)

On commence à s’inquiéter un peu pour Louis Picamoles. Volontaire contre l’Afrique du Sud, le numéro 8 français n’a pour autant pas fait un très grand match. Ce qui fait quand même de lui un des meilleurs Français sur le champ samedi soir lors de la défaite du XV bleu contre l’Afrique du Sud. Mais bon, ça ne nous empêche pas de regretter le roi Louis parti jouer en Angleterre. Et celui-ci de regretter le goût de la victoire.

« C’est difficile à digérer car c’est un match qu’on doit gagner, et qu’on perd par trop d’erreurs. Ça commence à être agaçant car on se complique la tâche tout seuls. L’Afrique du Sud était prenable, mais à certains moments clés on a fait des erreurs. On ne nous fait pas de cadeaux, mais nous, on en fait beaucoup. Il y a de la déception, on est en colère car on en a marre de perdre. On travaille mais si on ne comprend pas que certaines erreurs nous tuent dans ce genre de match de haut niveau, on continuera à travailler mais à perdre les matches. »