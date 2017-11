VIDEO. FC Nantes: Raymond Domenech se fait sévèrement moucher par le FCN

Raymond Domenech en 2010 en afrique du Sud lors de la grève des joueurs... — FRANCK FIFE / AFP

C’est ce qui s’appelle se prendre un méchant retour de boomerang en pleine face. Samedi, après la large défaite (4-1) des Canaris au Parc des Princes, Raymond Domenech s’est fendu d’un tweet moqueur de la tactique très défensive mise en place par Claudio Ranieri (6 défenseurs et 2 milieux défensifs au coup d’envoi).

Finalement la stratégie double bus de la Mercédès n’a pas fait mieux que toutes les petites 2CV 😂😂😂😂. PSG 4 NANTES 1 . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) November 18, 2017

Dans ce tweet, l’ancien sélectionneur vise évidemment le technicien italien, mais aussi le président Kita, qui vendredi sur Canal +, avait comparé la « Mercedes » (Ranieri) avec la « deux chevaux » (Der Zakarian)…

"#DerZakarian pleurait pour venir ! (...) Vous comparez une "Mercedes" avec une "deux chevaux"" 😮



Waldemar Kita (@FCNantes) n'y va pas de main morte dans le #LateFC 🔥#PSGFCN #Ranieri pic.twitter.com/ek4xE4IjdE — Late Football Club (@LateFootClub) November 17, 2017

En attendant, samedi soir, le FC Nantes ne s’est pas privé de moucher proprement Domenech en lui répondant assez sèchement, mais non sans humour : « @RaymondDomenech, pas sûr que vous soyez le mieux placé pour parler de bus », en faisant allusion à l’épisode lamentable du bus de Knysna…

🤔 @RaymondDomenech, pas sûr que vous soyez le mieux placé pour parler de bus 🚌❌ — FC Nantes (@FCNantes) November 18, 2017

On se souvient aussi que Raymond Domenech, président de l'Union nationale des entraîneurs et cadres techniques du football et fervent défenseur donc des coachs français, n'avait pas fait preuve d'un enthousiasme débordant lors de l'arrivée de Claudio Ranieri à Nantes cet été...

