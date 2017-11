Football féminin: Face au PSG, un effondrement classique... Mais qu'est-ce qui cloche à l'OM?

Totalement dépassées, les Marseillaises ont fini à 10 après l'expulsion de Cissoko (à droite.) — J.S.-M. / 20 Minutes

La crise n'est jamais bien loin, à l'OM : quand ce n'est pas chez les garçons, c'est chez les filles.

Dernières de D1 féminine, les Marseillaises n'ont pas gagné un seul match en neuf journées.

Leur défaite face à un PSG supérieur, ce samedi, montre toutefois des carences récurrentes.

Quand elle hurle « attention, à droite », on entend un peu d’accent québécois et beaucoup de panique dans la voix de la gardienne Geneviève Richard. Nous sommes en milieu de deuxième mi-temps de ce vrai-faux Classico et l’OM est en plein naufrage. Après avoir mené 2-0, les Olympiennes ont explosé en vol, s’inclinant finalement 2-5, ce samedi. Et c’est loin d’être la première fois cette saison.

>> A lire aussi : Comment les filles de l’OL se forment en défiant «l’hyper-motivation» des équipes masculines

« Super première mi-temps », lance un supporter à Caroline Pizzala, qui sort des vestiaires le visage fermé. « Sauf qu’un match de foot, c’est 90 minutes », bougonne la capitaine de l'OM. « On a l’impression qu’elles-mêmes, elles ne comprennent pas ce qu’il leur arrive, souffle Fred, capo improvisé lors des matchs de l’équipe féminine. Cette année, il y a toujours un flottement en début de deuxième période, on dirait un souci psychologique. » L’entraîneur Christophe Parra reconnaît « une faillite mentale » de ses joueuses, dont il répétera plusieurs fois qu’elles sont « très jeunes et pas très expérimentées. »

Craquage et errements tactiques

« Caro, je me place comment ? » En plus de colmater les brèches au milieu de terrain, Caroline Pizzala doit donner des conseils tactiques sur coup franc. Et on ne compte pas le nombre de fois où on a vu Nora Coton Pélagie replacer telle ou telle partenaire, perturbée par le changement tactique (réussi) du PSG. On pourrait évoquer aussi cette faute grossière d’Hawa Cissoko, expulsée, qui s’embrouille à moitié avec un spectateur sur le chemin du vestiaire.

C'est la Bérézina... alors que Katoto s'offre un triplé, Hawa Cissoko se fait expulser grossièrement (2-5, 82).#OMPSG — Tristan Rapaud (@RapaudTristan16) November 18, 2017

La jeunesse, donc, rappelle Christophe Parra :

On a quand même de jeunes joueuses… Quand en face ils font rentrer Shirley Cruz qui est une des meilleures du monde : effectivement, ça fait la différence. On n’a pas su s’adapter à leur changement d’animation offensive.

« Elles ont peut-être aussi levé le pied physiquement », note Patrice Lair, le coach du PSG. Plutôt fair-play, d’ailleurs : « On espère qu’elles vont s’en sortir ! » Effectivement, on en est là : avec six défaites en neuf matchs, la section féminine de l’OM est au bord du gouffre. « Et elles n’ont joué que Paris comme grosse équipe », note Philippe Serve, fidèle supporter et sacré connaisseur du foot féminin marseillais.

Grosse déception, non pour la défaite (hiérarchie respectée) mais au vu du déroulé du match. Bravo au PSG pour avoir su renverser le match et à @MarieKatoto92 pour son triplé, en espérant qu’elle réussisse le même en finale de CMU20 cet été #OMPSG #OM #D1F — Olympiennes (@Olympiennes) November 18, 2017

On lui a demandé où était le problème à l’OM, et il nous a répondu au pluriel. « On a une effectivement une équipe qui manque d’expérience, et certains choix de Parra posent question », commence-t-il. Avant de s’attaquer aux soucis « structurels ». Et ça balance :

Les dirigeants ont de beaux discours sur le foot féminin, sur le fait que la section a été relancée en 2011 et qu’elle était quatrième de D1 pour sa première année, l’an dernier. Mais on ne donne pas les moyens derrière ! Le recrutement cet été a été fait n’importe comment, au dernier moment, avec certaines joueuses qui sortent de nulle part.

Si même les (très sages) supporters de foot féminin s’énervent…