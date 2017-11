VIDEO. Carambolage ultime dans une course en Chine, mais qui a dessiné le parcours?

Oups, ça va pas pouvoir reprendre tout de suite. — Capture d'écran/Youtube

Le génie qui a dessiné le parcours du Grand Prix de Macao catégorie GT est probablement en train d'utiliser un faux passeport pour quitter la Chine avant qu'un responsable ne lui tombe dessus. Quelle idée de tracer un cricuit en ville, avec à peine la place pour dépasser le concurrent qui vous précède. Ajoutez à l'étroitesse de la piste, un virage à l'aveugle, un pilote qui se plante (l'Espagnol Juncadella) et vous obtenez le crash de la semaine: quinze voitures qui s'embouchonnent, et une course rapée. Merci champion(s).