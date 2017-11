Equipe de France: «La qualité, vous l'avez les mecs!», le discours de Deschamps après l'Allemagne

Didier Deschamps félicite les Bleus après la victoire contre le pays de Galles (2-0), le 11 novembre 2017 au Stade de France. — Francois Mori/AP/SIPA

On savait Didier Deschamps satisfait de ce qu’il avait vu en Allemagne (2-2), mardi soir. Passés à deux doigts d’une belle victoire, les Bleus ont été rejoints sur le fil, mais dans une configuration inédite ils ont montré qu’ils avaient de la ressource et de nombreuses options pour bien figurer à la Coupe du monde en Russie. Le sélectionneur a chaudement félicité ses joueurs, comme on peut le voir dans une vidéo diffusée par le compte Twitter de l’équipe de France.

« Je suis très fier de vous, de ce que vous avez fait durant le match. Ils nous ont fait mal, mais on leur a fait mal aussi, relève DD.. Ça [l’égalisation à la dernière seconde] n’enlève rien à ce que vous avez fait, en termes d’état d’esprit et de confiance. La qualité, vous l’avez les mecs ! A condition de garder cet état d’esprit. Tous ! Vous avez dû prendre du plaisir, j’en ai pris aussi à vous voir faire ce que vous avez fait ce soir. Bravo ! »

Arrivée des Bleus au stade, préparation avant match, retour dans le vestiaire et discours du coach...

Rentrez dans les coulisses d'🇩🇪🇫🇷 !👀 pic.twitter.com/a6NerGLo2I — Equipe de France (@equipedefrance) November 17, 2017

Toujours intéressant, même si on ne dispose évidemment pas de la version intégrale, d’entendre le discours d’un sélectionneur à ses joueurs. A l’entendre, ce match comptera dans son esprit pour peaufiner la préparation au Mondial.