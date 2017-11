Devancé par Tottenham dans son groupe de Ligue des champions, le Real Madrid risque fort de terminer deuxième et de s’exposer à un gros choc en 8e de finale de Ligue des champions. Un choc face au PSG, par exemple. La question a été abordée avec Cristiano Ronaldo, dans une longue interview accordée à L’Equipe ce vendredi. Et bien ça n’a pas l’air d’inquiéter du tout le buteur madrilène.

« Ce n’est pas un problème. Je n’ai pas peur du PSG, assure le Portugais. C’est nous les champions en titre, il faut respecter cela. Je crois qu’on a montré que quand on devait être prêts, on l’était. On préférerait bien sûr terminer premiers du groupe. Mais l’important, c’est d’abord la qualification. »

Dans cet entretien, la star du Real évoque aussi, en vrac, sa longue suspension à cause « d’une erreur énorme de l’arbitre » qui a pourri son début de saison, le fait qu’il soit très serein par rapport aux critiques qui visent ses performances et celles de son club, et son ambition ultime dans la vie : « Je veux sept enfants et autant de Ballons d’or ». Le cinquième arrive bientôt, mais pour les deux autres, il va falloir être sacrément costaud. Mine de rien, le Portugais a bientôt 33 ans.

N.C.