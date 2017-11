PSG: Neymar obligé de déménager pour échapper aux curieux qui escaladaient son mur

Neymar lors du match de Ligue des champions entre le PSG et Anderlecht, le 31 octobre 2017 au Parc des Princes. — CHRISTOPHE SIMON / AFP

Installé depuis son arrivée dans une (très) grande maison d’environ 1.000 mètres carrés à Bougival, dans les Yvelines, Neymar a été contraint de déménager, raconte Le Parisien ce vendredi matin. Le quotidien francilien explique que si le Brésilien, toujours accompagné de membres de sa famille et de quelques amis, était un voisin « très calme », il se trouve que sa présence attirait beaucoup trop de curieux.

Certains s’étaient même permis d’escalader le mur de 1,70m de haut qui entourait la propriété pour aller voir d’un peu plus près ce qui se passait chez la star du PSG. Ce dernier en aurait eu un peu marre - on peut le comprendre - et aurait décidé de partir pour un endroit plus calme et surtout mieux protégé.

Jeudi après-midi, en conférence de presse, Unai Emery s’était exprimé sur l’avenir du Brésilien, qui s’inscrirait d’après les médias espagnols au Real Madrid. « Quand on l’a pris c’était dans un but précis, le club et le président veulent qu’il reste et il va rester ici », a fermement répondu le coach.