Un club anglais sort un maillot collector de son joueur Mambo, avec le numéro 5 (vous l'avez?)

FOOTBALL C'est drôle, et en plus c'est pour la bonne cause...

Un joueur qui s'appelle Mambo... Un numéro 5... et le tour est joué. — @EUFCofficial

Ils sont bons, quand même, ces Anglais. Voilà six ans, le club d’Ebbsfleet, dans la banlieue de Londres, recrute le dénommé Yado Mambo. Vous voyez arriver la belle histoire… Depuis, les supporters du club et de nombreux amateurs de foot sur les réseaux sociaux tannent les dirigeants pour qu’il lui soit alloué le numéro 5. Mambo, number five, vous l’avez ?

Et bien il se trouve que le petit club de 5e division anglaise a ENFIN cédé à la pression populaire en sortant une édition collector de son maillot, floqué du nom de Mambo et du numéro qui va bien.

BREAKING MASSIVE NEWS | So... you wanted Mambo No.5? Well we're giving you Mambo No.5.



Sort of...https://t.co/yHpNG88Fjy pic.twitter.com/cooBbvLa98 — Ebbsfleet United FC (@EUFCofficial) November 16, 2017

En réalité, Ebbsfleet a décidé de mettre ce maillot aux enchères, pour « donner à la nation ce qu’elle demande et réaliser une bonne action en même temps », est-il écrit non sans esprit sur le site Internet. Le maillot de Mambo est donc disponible sur Ebay, et la somme récoltée sera reversée à la recherche contre le cancer de la prostate.

La mise à prix pour le maillot, accompagné d’une photo dédicacée de Mambo, est de 350 livres (392 euros). Si vous voulez enchérir, c’est par ici. A l’heure où nous écrivons (14h58), les enchères sont déjà montées à 370 livres.

Et comme on ne pouvait décemment pas se quitter sans écouter ce bon Lou…