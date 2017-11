«On se demande ce qu'il vient faire là», Cantona n'est pas un grand fan de Neymar

Eric Cantona à Rome, le 19 octobre 2015. — Tiziana FABI / AFP

Du Canto bien son rôle. Interrogé par Yahoo Sport à l’occasion de la sortie de son Carnet de notes, Eric Cantona a bien fait comprendre que la Ligue 1 ne le faisait pas du tout frissonner. « Je n’ai jamais vraiment regardé », dit-il d’abord, avant d’enchaîner sur le PSG. « J’adore Pastore. Il joue ? » Pas souvent, lui répond le journaliste. « Et Ben Arfa ? ». Non… « Bon, définitivement, je ne regarderai pas ».

Même la présence de Neymar ne l’y incitera pas. D’ailleurs, il ne comprend pas ce que le Brésilien est venu faire en France. « Quand on a 25 ans et qu’on a joué au Brésil et au Barça… On se demande un peu ce qu’il vient faire là, pour jouer contre Guingamp ou Amiens. La Ligue des champions ? C’est 10 matchs dans la saison. Je ne comprends absolument pas pourquoi il est venu. Ce n’est pas la vision que j’ai de la passion et du football. »