Droits télé 2018-2023: Les Bleues joueront sur M6, la première division féminine sera sur Canal +

FOOTBALL Les deux chaînes étaient en concurrence avec beIN Sports et SFR Sport...

Amel Majri et Kheira Hamraoui à l'Euro 2017. — AFP

Les droits de commercialisation audiovisuelle de l’équipe de France féminine sur la période 2018/2023 ont été attribués à la chaîne M6 tandis que ceux du championnat l’ont été à Canal Plus, a annoncé mardi la Fédération française de football (FFF) dans un communiqué.

Droits TV : M6 et Canal + remportent l'appel d'offre https://t.co/0KtFD6MlGl — FFF (@FFF) November 14, 2017

« Le football féminin est en plein essor, avec un nombre de licenciées en constante augmentation », s’est réjoui le président de la Fédération, Noël Le Graët, dans un communiqué. « M6 s’est positionné de manière remarquable et offrira une vitrine de grande qualité à l’équipe de France féminine qui se prépare actuellement pour la Coupe du monde 2019 que nous organisons. »

Canal + récupère les équipes jeunes

« Canal + offrira aussi une notoriété nouvelle au Championnat de D1 féminine », a encore expliqué Noël Le Graët, qui a tenu « à saluer le professionnalisme de SFR et de BeIN Sports qui se sont également impliqués avec des offres performantes ». Canal Plus a par ailleurs obtenu les droits de commercialisation des équipes masculines Espoirs et des catégories allant des moins de 16 ans aux moins de 20 ans sur la même période (2018-2023), selon le communiqué de la FFF publié mardi.

La chaîne cryptée n’évoque pas de données chiffrées concernant le montant de ces droits, mais il s’élèverait à un total de 5,4 millions d’euros par an contre 1,8 millions d’euros actuellement, selon des informations du quotidien L’Equipe.