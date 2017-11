Allemagne-France: «De temps en temps, ça remonte», Low et les Allemands encore marqués par le 13-Novembre

FOOTBALL Difficile de ne pas penser aux attaques terroristes du 13-Novembre à la veille de ce nouveau match amical entre l’Allemagne et la France…

Joachim Low et son staff avant la demi-finale de l'Euro France-Allemagne, le 7 juillet 2016 à Marseille. — BPI/Shutterstock/SIPA

C’est forcément l’un des thèmes du jour. Cette veille de match amical entre la France et l’Allemagne, mardi à Cologne, correspond aux deux ans des attaques terroristes à Paris, dans lesquelles les deux nations avaient été impliquées. Une bombe avait explosé aux abords du Stade de France, où elles se rencontraient, et les Allemands avaient passé la nuit dans les vestiaires avant d’être évacués au petit matin vers l’aéroport pour enfin rentrer chez eux. Une soirée traumatisante pour eux aussi.

« De temps en temps, j’ai le souvenir qui remonte, indique le sélectionneur Joachim Low. On en parle un peu, c’est un événement douloureux qu’on ne veut pas revivre. On a vraiment ressenti de la peur dans ce stade, mais avec le temps qui passe, on essaye d’écarter ça. »

Allemagne-France: Supporters, dirigeants, comment le 13-Novembre a renforcé les liens entre les deux équipes https://t.co/3BjjE8jOzr pic.twitter.com/QqWuxeJxND — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 13, 2017

« On tente de se concentrer sur autre chose, de chasser cette expérience de nos esprits », ajoute Toni Kroos, également présent en conférence de presse. Les Allemands ont évacué le traumatisme petit à petit. En tout cas, ils évoluent aujourd’hui dans les stades sans crainte particulière. « Cette situation s’est stabilisée, d’une certaine manière, dit Low. Personnellement, je me sens plutôt à l’aise, et je pense que les joueurs aussi. »