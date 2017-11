Incassable: Mais oui Teddy! La décima pour Riner, champion du monde en toutes catégories

Qui c'est le plus fort? Evidemment c'est Riner! — Tibor Illyes/AP/SIPA

Insubmersible, colossal, divin. On manque de mots pour qualifier Teddy Riner. Ce qu’il vient d’accomplir est tout simplement prodigieux. Le judoka français s’est offert un dixième titre mondial en toute catégorie à Marrakech (Maroc), ce samedi soir.

🔥🥋 Teddy Riner, la légende 🇫🇷

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Titres de Champion du monde

🥇🥇 Titres aux Jeux Olympiques

💪 144 victoires de suite#JudoOpen2017️️ pic.twitter.com/Fd6fLCMuys — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 11, 2017

En atteignant la symbolique « decima » (huit titres en +100 kg, deux en toutes catégories), Riner imprime encore un peu plus son empreinte dans l’histoire du judo, et dans celle du sport en général : il reste sur 144 succès consécutifs depuis sa dernière défaite en septembre 2010. Et il n’a que 28 ans.