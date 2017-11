PSG: Du «grand frère» Neymar au «buteur-né» Cavani... Mbappé revient sur ses débuts à Paris

Kylian Mbappé et Neymar lors de PSG-Bordeaux, le 30 septembre 2017. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Alors qu’il jouit pleinement de son nouveau statut de titulaire en équipe de France à l’occasion de la trêve internationale, Kylian Mbappé est revenu sur ses débuts au Paris Saint-Germain dans une interview accordée au site du club. Il y est entre autres question de son but préféré inscrit sous ses nouvelles couleurs (« le premier, à Metz (5-1), parce qu’il est symbolique) mais aussi et surtout de ses prestigieux coéquipiers, à commencer par la star de l’effectif, Neymar, qui a joué un rôle important auprès de Kylian.

« Il a facilité mon intégration, m’a pris sous son aile. Avec moi, il se comporte comme un grand frère. Avoir un joueur comme lui qui vous aide au quotidien, c’est vraiment bien. C’est un grand joueur qui va faire passer un cap au Paris Saint-Germain. Nous sommes très heureux de l’avoir avec nous. Il se sent bien ici, et réalisera de grandes choses. »

Mbappé veut aider Cavani à battre le record de Zlatan

Côté jeu, Mbappé souligne aussi l’importance d’avoir un attaquant comme Edinson Cavani dans l’équipe. « Je pense qu’il est le joueur parfait pour des profils comme Neymar et moi. Il est très disponible, très mobile, et a une qualité de frappe extraordinaire. C’est un buteur né », analyse l’international français, qui compte bien aider El Matador à battre le record de buts au PSG détenu par Ibrahimovic.

« Il est maintenant tout proche de battre le record de buts [à neuf longueurs de Zlatan] de l’histoire du club. Nous allons tout faire pour qu’il puisse l’atteindre au plus vite. C’est quelqu’un de bien et un très grand professionnel. Il est l’un des meilleurs attaquants du monde. »

Quant à lui, il estime être là pour apprendre et se félicite d’avoir déjà progressé depuis son arrivée. « Ce n’est que le début, et j’espère continuer ainsi pour progresser encore plus », a-t-il conclu. S’il pouvait être encore plus fort en Russie l’été prochain, ça nous arrangerait pas mal, on doit bien l’avouer.