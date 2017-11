Incertitude: Le Ballon d'Or sera remis le 7 décembre (à Cristiano Ronaldo)

Cristiano Ronaldo recevant son quatrième Ballon d'Or — Franck Seguin / L'Equipe

On connaît enfin la date de la cérémonie de remise du Ballon d'Or 2017 qui verra très, très, très, très, très probablement Cristiano Ronaldo être récompensé pour la cinquième fois de sa carrière, rejoignant ainsi Lionel Messi pour boucler le film d’une rivalité sans précédant dans l’histoire du plus beau sport de l’univers : ça se passera le 7 décembre sur La chaîne L’Equipe, « au cours d’une émission spéciale présentée par David Ginola », comme l’a précisé la chaîne vendredi. « Dès 19h45, l’ancien international français accueillera les téléspectateurs dans un lieu d’exception », mais on n’en saura pas plus.

L'émission spéciale Ballon d'Or France Football sera présentée par David Ginola https://t.co/BUPRPFZlJA pic.twitter.com/opTDYUrRla — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) November 10, 2017

L’an dernier, France Football avait annoncé le premier le meilleur joueur de l’année 2016: Cristiano Ronaldo le 12 décembre. Moins d’un mois plus tard, c’était au tour de la Fifa de récompenser… Cristiano Ronaldo.

Cette année, c’est la Fifa qui s’est lancé la première en récompensant à nouveau le Portugais le 23 octobre dernier lors d’une soirée de gala à Londres. Et Cristiano Ronaldo, vainqueur de la dernière Ligue des champions avec le Real Madrid fait figure de grand favori pour le prochain Ballon d'Or.. Quand on vous dit qu’il n’y a que peu de suspense…