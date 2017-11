Girondins de Bordeaux: Quand Diego Rolan trolle l'OM et ses «sardines»

Diego Rolan avait marqué le but bordelais la saison dernière contre l'OM. — N. Tucat / AFP

Il a beau ne pas porter le maillot des Girondins de Bordeaux cette saison, Diego Rolan continue à suivre attentivement l’actualité des Marines et Blancs. Si la série de cinq matchs sans victoire des Bordelais semble peu l’intéresser, ce n’est pas le cas du prochain match contre l’Olympique de Marseille prévu le 19 novembre à 21h.

Bientôt bordeaux vs les sardines!!! Ça c’est beau 💪🏽 pic.twitter.com/PtnZcl4mSN — Diego Rolan (@diego_rolan) November 7, 2017

Un match toujours très particulier

En effet, l’attaquant uruguayen prêté à Malaga, a décidé de troller l’OM sur le réseau social Twitter ce mardi soir. Il a posté une photo de lui lors de son but la saison dernière contre les Marseillais (1-1) avec en premier plan Dimitri Payet et surtout un message sans équivoque : « Bientôt bordeaux vs les sardines !!! Ça c’est beau. »

Un message évidemment très vite partagé par des milliers de supporters bordelais et commenté par les twittos (on vous épargne toutes les insultes et autres mots doux venus de certains supporters de l’OM). À dix jours du match au Matmut Atlantique, Diego Rolan lance donc cette rencontre toujours un peu particulière (surtout pour les supporters des Girondins) puisque Bordeaux n’a plus perdu à domicile face à l’Olympique de Marseille depuis 40 ans.