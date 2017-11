Ligue 1: Christian Gourcuff démis de ses fonctions d'entraîneur du Stade Rennais

Christian Gourcuff lors de Stade Rennais-Montpellier, le 7 mai 2017. — D. Meyer / AFP

Selon les informations concordantes du Télégramme et de 20 Minutes, Christian Gourcuff a été limogé ce mardi soir de son poste d'entraîneur du Stade Rennais. Le club breton officialisera la nouvelle lors d'une conférence de presse, mercredi (10 heures), tandis que la séance d'entraînement des Rouge et Noir programmée à la même heure sera dirigée par Landry Chauvin et Michel Troin (idem pour la session délocalisée au Rheu, à 16 h).