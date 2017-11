NBA: Dis-donc Nike, c'est quoi ces maillots qui se déchirent en permanence?

Lebron avec un maillot de (mauvaise) qualité). — Capture d'écran/Youtube

Lancés en fanfare cette saison dans la ligue professionnelle nord-américaine de basket NBA, les nouveaux maillots de Nike se déchirent régulièrement en match, un défaut que l'équipementier s'attache à régler. Les images se multiplient depuis un peu plus d'un mois et les premiers matches avec ces nouvelles tenues qui équipent toutes les franchises de la NBA en vertu d'un contrat global de huit ans qui prend effet cette saison.

Aaron Brooks, le meneur des Minnesota Timberwolves, qui veut empêcher le joueur des Los Angeles Lakers Tyler Ennis de partir en contre-attaque et arrache une partie du dos de son maillot. L'arrière des Indiana Pacers Lance Stephenson qui retient le maillot de l'ailier des Philadelphia Sixers Ben Simmons pour l'empêcher de monter au rebond et le déchire sur toute sa longueur.

«Nous avons vu un petit nombre d'athlètes victimes de déchirures significatives», a reconnu l'équipementier dans une déclaration transmise mardi à l'AFP. Nike s'est dit «très préoccupé par toute déchirure survenue lors d'un match» et affirme «travailler rapidement à une solution qui comprend la standardisation du processus de décoration et le renforcement de la solidité des jointures» des maillots.

Ces maillots, dont les répliques officielles sont vendues 200 dollars, intègrent une nouvelle technologie qui permet aux fans, via une étiquette cousue au bas du «jersey» et une application sur smartphone, d'accéder à des contenus exclusifs en lien avec leurs joueurs préférés. Ils sont aussi présentés par Nike comme plus légers, conçus pour faciliter les mouvements et dotés de qualités d'absorption renforcées pour la sueur.

Le contrat d'équipement passé entre la NBA et Nike a été estimé par plusieurs médias américains spécialisés à un milliard de dollars.