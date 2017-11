L’ASSE a été martyrisée dans son antre ce dimanche (0-5) par une équipe lyonnaise euphorique, à l’image de son capitaine Nabil Fekir.

Le derby s’annonçait catastrophique pour Sainté dès l’étrange corner de Romain Hamouma ayant entraîné sa blessure et l’ouverture du score de Memphis Depay (11e).

En plus d’une interruption rapide du match en raison de fumigènes du kop sud, l’intrusion de quelques supporters sur la pelouse à cinq minutes de la fin rend la soirée encore plus galère pour le club stéphanois.

La ferveur des joueurs stéphanois s’est presque éteinte plus vite que les fumigènes du kop sud. Après trois défaites consécutives dans le Chaudron, l’OL a confirmé son état de forme actuel en humiliant les Verts (0-5) ce dimanche. Une claque historique qui permet aux joueurs de Bruno Genesio de rester sur le podium de la Ligue 1. Et de jubiler comme jamais jusqu’au match retour en février. Interrompu plus d’une demi-heure après un envahissement de terrain (85e), ce 115e derby entre déjà dans la légende, et pourrait coûter très cher à l’ASSE.

Le cauchemar d’Hamouma. Souvent en vue dans le derby, avec trois buts inscrits face aux Lyonnais, Romain Hamouma est passé au travers dimanche. L’ancien Caennais a d’abord eu l’opportunité de valider l’emballante entame des siens mais il a été pris par la rapide sortie d’Anthony Lopes (10e). Dans la foulée, il a trouvé le moyen de totalement manquer son corner, offrant une contre-attaque en or à l’OL conclue par Memphis Depay (0-1, 11e)... tout en sortant claqué sur le coup. En seulement deux ballons touchés et une triple peine fatale, il a mis l’ASSE en galère.

Le derby d'Hamouma : Face à face raté, corner honteux, claquage ! Je crois vraiment qu'il est temps de partir... #ASSEOL — Xavier Coffin (@Xavier_Coffin) November 5, 2017

2012 - Romain Hamouma est le 1er joueur de St Etienne a commettre une erreur amenant à un but v Lyon en L1 depuis Ruffier en 2012. Cadeau. pic.twitter.com/CJ2xPqOh5F — OptaJean (@OptaJean) November 5, 2017

Fekir écœure les Verts. Nabil Fekir est dans la forme de sa vie et tous les supporters lyonnais attendaient qu’il valide cet état de grâce avec le premier but de sa carrière dans un derby. Le capitaine de l’OL a répondu présent, et de quelle manière. Son raid solitaire lancé à 45 mètres du but de Stéphane Ruffier s’est conclu par une frappe d’une violence assez inouïe (0-2, 25e). C’est sans surprise lui qui a fait dégoupiller Léo Lacroix, expulsé pour un violent tacle dès la reprise (47e), avant de s’offrir un doublé (84e).

Si Fekir s'était avancé jusqu'au point de penalty, on aurait vu la défense reculer jusque dans le kop. — Eddy Fleck (@eddy_fleck) November 5, 2017

Nabil Fekir a été décisif lors de 5 matchs consécutifs pour la première fois de sa carrière en L1(5 buts,2 passes décisives) — Stats Foot (@Statsdufoot) November 5, 2017

5 - Les 7 derniers tirs de @NabilFekir en Ligue 1 :

⚽️ But

⛔ Bloqué

⚽️ But

⚽️ But

⚽️ But

⛔ Bloqué

⚽️ But

Virtuose. @OL pic.twitter.com/EYPHlLRQN2 — OptaJean (@OptaJean) November 5, 2017

L’ASSE à l’agonie. Réduits à dix, les Verts ont sans surprise sombré, encaissant trois autres buts de Mariano Diaz (58e), Bertrand Traoré (65e) et donc Fekir, qui a conclu son festival en montrant son maillot au Chaudron comme Lionel Messi l’avait fait à Bernabeu. A constater la grève d’encouragements des deux fidèles kops dans la dernière demi-heure puis surtout une intrusion de quelques supporters sur la pelouse (85e), on peut imaginer que cet affront dans le derby (0-5) va laisser de profondes traces. L’intervention massive des CRS et la longue interruption de la rencontre ne seront sans doute pas sans conséquences pour le club stéphanois.

Les fesses seront rouges demain matin dans le Forez #ASSEOL pic.twitter.com/Tngu8dl95d — David (@IAmNotDavid) November 5, 2017

A Saint-Etienne, Jérémy Laugier