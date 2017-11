Le cas Patrice Evra traité par l'UEFA le 10 novembre, l'OM cité pour invasion de terrain

Patrice Evra, qui était remplaçant, a été exclu avant même le coup d'envoi. — MIGUEL RIOPA / AFP

D’après une information avancée par RTL, l’UEFA ne devrait pas traîner et traitera le cas de Patrice Evra le 10 novembre. L’international français s’en est pris physiquement à des supporters marseillais qui le chambraient juste avant le coup d’envoi du match opposant l’OM à Guimarães en Ligue Europa.

Le cas de Patrice #Evra sera traité par l'UEFA le 10 novembre info @RTLFrance — Nicolas Georgereau (@ngeorgereau) November 3, 2017

Le journaliste d'RTL précise que le club phocéen a également été cité par la plus haute instance du football européen pour invasion du terrain par ses supporters et présence de fumigènes en tribunes.

L'OM également cité pour invasion de terrain par de supporters et fumigènes #UEFA #Evra — Nicolas Georgereau (@ngeorgereau) November 3, 2017

L’Olympique de Marseille a pour sa part ouvert une enquête interne pour déterminer « toutes les responsabilités » après la violente altercation entre le défenseur et un supporter. « En tout état de cause, un joueur professionnel se doit de garder son sang-froid face à des provocations et des insultes aussi dures et injustifiées soient-elles », a en outre commenté le club.