Masters bis: Kiki Mladenovic en termine avec sa fin de saison douloureuse (par une 12e défaite de rang)

Kristina Mladenovic — Michael Noble/AP/SIPA

C’est enfin terminé. Kristina Mladenovic en a fini avec 2017 et sa fin douloureuse. La numéro 2 française a été défaite par l’Allemande Julia Görges en deux manches 6-2, 7-6 vendredi à Zhuhai pour son deuxième match du Masters bis, duquel elle est ainsi éliminée. La Française, s’était déjà inclinée pour son entrée en lice dans la compétition dont elle était pourtant tête de série numéro un, contre la Slovaque Magdalena Rybarikova mercredi. C’est la 12e défaite de rang pour Kiki, dont l’inexplicable série négative a commencé début août.

Et ça fait 1️⃣2️⃣. Kristina #Mladenovic enregistre une 12ème défaite de suite, cette fois-ci face à Julia Goerges 6-2 7-6 à Zhuhai... pic.twitter.com/q9sPlA3YzU — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) November 3, 2017

On préférera retenir de 2017 son excellent Roland-Garros, son titre à Saint-Pétersbourg et ses trois finales à Acapulco, Stuttgart et Madrid. Elle devra répéter son bon début de saison en 2018 si elle veut éviter une chute au classement WTA. Fort heureusement, elle a de la marge : elle avait perdu au premier tour de l’Open d’Australie au début de l’année.