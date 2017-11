Equipe de France: Pavard et N'Zonzi appelés en Bleu! Lloris forfait, Costil de retour... Revivez la liste de Deschamps en live...

14h15: Et l'objectif en Russie, ça donne quyoi DD ? Objectif demi-finale ?

«Je sais que mon président a énormément confiance en moi, c'est important pour les joueurs que cette association fonctionne bien. Après c'est la vérité du terrain et les résultats. Après je pars avec beaucoup d'ambition, j'ai envie d'aller le plus loin possible. On en saura un peu plus le 1er décembre. L'équipe de France est respectée, elle est compétitive, on se retrouve avec un tirage où elle est tête de série. La France a une place importante, l'attente est importante, mais c'est plutôt quelque chose d'excitant.»

>> Bon, débrouillez-vous avec ça... Du coup on va répondre à la place de Deschamps: objectif champion du monde mon frère !!!